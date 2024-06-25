Tek ayağını camdan çıkarıp araç kullandı

İstanbul trafiği her gün binlerce aracın akışına hizmet ederken, dikkatsiz sürücülerin yarattığı riskler de göz ardı edilemez hale geliyor. Son olarak, İstanbul'da bir sürücünün ayağını camdan dışarı çıkararak araç kullanması, bu tehlikenin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sürücü, seyir halindeyken ayağını direksiyonun üzerinden camdan dışarıya uzattı. Bu durum, sürücünün dikkatinin dağılmasına ve aracın kontrolünü kaybetme riskinin artmasına neden oldu. Ayrıca, aracın içinden dışarıya sarkan ayak, diğer sürücüler için de tehlike oluşturdu.