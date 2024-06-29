Magdalena Stysiak Ebrar Karakurt'u şikayet etmiş. Bakın neden?

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Magdalena Stysiak Ebrar Karakurt'u şikayet etmiş. Bakın neden?

Fenerbahçe Opet'te forma giyen Polonyalı Magdalena Stysiak, Türkiye ile oynadıkları milli maçta Ebrar Karakurt'u şikayet ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Opet'te forma giyen Magdalena Stysiak, Milletler Ligi'nde Türkiye ile oynadıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Magdalena Stysiak, Polonya basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ebrar bu tür davranışlarıyla tanınıyor. Bu şekilde oyuna motive oluyor. Onu saha dışında da tanıyorum. Kötü oynadığında, duygusal olarak kendini şarj etmek için bu tür saçmalıklar yapması gerektiğini biliyorum. Yalan söylemeyeceğim, bunu gördüm ama kasıtlı olarak tepki vermedim. Hakemin yanına gittim, ve hakeme ya buna dikkat etmesi gerektiğini ya da sonunda ben de ona bir şey söyleyeceğimi söyledim.

Türk Milli Takımı'nı yenmek güzeldi. Bence bu turnuvadaki her güçlü rakiple oynadığımız maç bize bir şeyler öğretti. Polonya voleybolunun her geçen gün daha iyiye gittiğini gösterdi. Zamanla daha da güçleneceğimize eminim."

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