Süper Lig'de flaş transfer. 2 yıllık imza resmen açıklandı

Süper Lig ekibi Konyaspor, yeni sezon öncesinde transfer piyasasında dikkat çekici bir hamle yaparak, taraftarlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezonları Adana Demirspor’un renklerinde geçiren ve sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Yusuf Erdoğan’ı resmi olarak kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

31 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Konyaspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Geride bıraktığımız sezon boyunca Adana Demirspor formayla 40 karşılaşmada sahaya çıkan Yusuf Erdoğan, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 gol pası servis etti.

Bu istatistiklerle takımının en etkili isimlerinden biri olarak göze çarpan Erdoğan, yeni sezonda Konyaspor’un başarısı için mücadele edecek.