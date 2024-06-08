Mahalle muhtarı kavgada vuruldu

Kaynak: DHA
Mahalle muhtarı kavgada vuruldu

Malatya’da çıkan tartışma sonrası tabancayla bacağından vurulan muhtar Şerif Aydınlık, hastaneye kaldırıldı.

Gözene Mahallesi’nde meydana gelen olayda, muhtar Şerif Aydınlık ile Muhammet P., arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet P., tabanca ile Şerif Aydınlık'a ateş etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri bacağından yaralanan Aydınlık'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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Şerif Aydınlık'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaydan sonra kaçan Muhammet P.’nin yakalanması için inceleme başlattı.

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