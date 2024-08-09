Mahfi Eğilmez çok daha yüksek olacak diye açıkladı. Herkes hesabını buna göre yapsın

Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu enflasyon hedeflerini değiştirmeyerek yüzde 38 seviyesinde korudu. 2025 yıl sonu için yüzde 14, 2026 sene sonu için ise yüzde 9 beklentisini korudu. Bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, “Kendime Yazılar” blogunda bu tartışmaya bir ışık oldu. Eğilmez, 2024 yılı enflasyon tahmini hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TÜİK VERİLERİ VE ENFLASYON GERÇEKLİĞİ

Eğilmez, tahminlerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini baz aldığını söyleyerek, uluslararası alanda geçerliliği olan bu verileri kullanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Fakat, "Gerçekten yaşadığımız enflasyon mu, yoksa TÜİK’in açıkladığı enflasyon mu?" sorusunu sürekli olarak aklında yer ettiğini belirterek TÜİK verilerini esas alarak tahmin yapmanın doğru olduğunu söyledi.

2024 YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ

Eğilmez, 2024’ün ilk 7 ayında açıklanan enflasyon verilerini ele alarak, kalan 5 ay için iki farklı senaryo üzerinden tahminde bulundu. Eğer kalan aylarda enflasyon yüzde 2,5 seviyelerinde gerçekleşirse yıl sonu enflasyon oranının yüzde 44,26 olacağını ifade etti.

Merkez Bankası’nın yüzde 38’lik yıl sonu tahmininin tutabilmesi için ise aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,5 olması gerektiğini dile getirdi.

Eğilmez, son 20 ayın ortalama aylık enflasyon oranının yüzde 3,92 olduğunu anımsatarak bu hedefin gerçekleşmesi için mucize gerektiğine vurgu yaptı.

Eğilmez ayrıca, “Gerçek yaşamdaki enflasyon oranları çok daha farklı olabilir” açıklamasında bulunarak tartışmaları hızlandırdı.

MERKEZ’İN BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunda, üçüncü çeyrekte enflasyonun ortalama yüzde 2,5, son çeyrekte ise yüzde 1,5 seviyelerinde gerçekleşebileceğini öngördüklerini ifade etti.

Fakat, Eğilmez’in yaptığı bu açıklamalarda, Merkez Bankası’nın hedeflerinin ne kadar gerçekçi olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.