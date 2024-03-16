Mahfi Eğilmez Türkiye’nin nereye gideceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez Türkiye’nin nereye gideceğini açıkladı
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez enflasyonla ilgili açıklama yaptı. Eğilmez, Türkiye’nin nereye gideceğini anlattı.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sadece kendi çevremizdeki gıda fiyatlarına ya da kiralara bakarak Türkiye'de hiperenflasyon var demenin yanlış olduğunu belirterek, “Türkiye'de olan çok yüksek enflasyondur. Biraz daha gayret edersek hiperenflasyona gidebiliriz orası ayrı” dedi.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden hiperenflasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında “Hiperenflasyona girip girmediğimizi soran, hatta hiperenflasyon içinde olduğumuz halde bunu yazmaktan çekindiğimizi ileri süren arkadaşlar var” diyen Eğilmez, devamında şunları kaydetti:

“Arkadaşlar, teknik tanımları istediğiniz gibi değiştiremezsiniz. Hiperenflasyon yıllık enflasyon oranının yüzde 200 sınırını aştığı enflasyon oranına verilen addır. Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 67, ENAG'ın açıkladığı enflasyon ise yüzde 127'dir. Enflasyonu bu çapta ölçen başka bir kurum ya da şirket yok. İTO da ölçüyor ama yalnızca İstanbul için ücretliler geçinme endeksi olarak ölçüyor. Sadece kendi çevremizdeki gıda fiyatlarına ya da kiralara bakarak Türkiye'de hiperenflasyon var demek yanlıştır. Fiyatları bütün Türkiye'den ve TÜFE endeksinde olduğu gibi 400'den fazla mal ve hizmetten her ay toplayıp , ağırlıklandırıp öyle bakmak lazım. Türkiye'de olan çok yüksek enflasyondur. Biraz daha gayret edersek hiperenflasyona gidebiliriz orası ayrı.”

Son Haberler
İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehir belli oldu! Büyük patlama yapacak Siyaset
İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehir belli oldu! Büyük patlama yapacak
Fernando Santos'un raporu ortaya çıktı. Samet Aybaba şaştı kaldı Spor
Fernando Santos'un raporu ortaya çıktı. Samet Aybaba şaştı kaldı
7,5 liraya Ramazan pidesi Yerel Haberler
7,5 liraya Ramazan pidesi
Nesrin Sipahi mi yoksa Nesrin Ersipahi mi öldü? Medyada büyük karışıklık Gündem
Nesrin Sipahi mi yoksa Nesrin Ersipahi mi öldü? Medyada büyük karışıklık
18 Mart'a özel ‘Gelibolu Gazetesi’ yayımlandı Yaşam
18 Mart'a özel ‘Gelibolu Gazetesi’ yayımlandı
Beşiktaş’ın ünlü gazetecisi Kartal Yiğit saç ektirdi! Tüyoları daha önce saç ektiren Cenk Tosun’dan aldı Spor
Beşiktaş’ın ünlü gazetecisi Kartal Yiğit saç ektirdi! Tüyoları daha önce saç ektiren Cenk Tosun’dan aldı
Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu