LG akıllı fabrika pazarında adımlar atıyor

LG, 2024 başında Üretim Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (PRI) bünyesinde Akıllı Fabrika İş Bölümü'nü kurdu ve akıllı fabrika inşaat teknolojisi ve operasyonel çözümler de dahil olmak üzere maddi olmayan varlıklarının ticarileştirilmesine başladı. Bu yenilikler, Atlanta, Georgia, ABD'de düzenlenen tedarik zinciri deneyimi ticaret fuarı MODEX 2024'te vurgulanacak.

LG’nin akıllı fabrika işletmesi aynı zamanda yapay zeka odaklı üretim planlamasını, operasyonlarını ve dijital ikiz çözümünü de içeriyor.

Şirket, fabrika planlama ve tasarımdan inşaat ve işletmeye kadar tüm aşamalarda uygun çözümleri sunarak müşterilerin üretim rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Ayrıca fabrika yükseltmeleri için sürekli iyileştirme danışmanlık hizmetleri de sunulacak.

AKILLI ÜRETİM SİSTEMİ GELİŞTİRDİ

B2B sektörünün 40 trilyon Güney Kore wonunu aşan gelir hedefiyle ve LG'nin 2030'a kadar 100 trilyon Güney Kore wonu gelir elde etme vizyonuyla uyumlu olan akıllı fabrika işi, LG'nin B2B genişlemesinin temel taşı olarak hizmet ediyor. Bu çaba, LG'nin gelecekteki büyüme için üç temel alana yönelik stratejik odağının bir parçası olarak gösteriliyor.

Akıllı fabrika işinin çeşitli yönlerinde deneyim sahibi olan LG, ev aletleri, hava çözümleri, TV'ler, araç bileşenleri ve robot teknolojisi gibi çeşitli sektörlerde kapsamlı üretim uzmanlığına sahip. Ayrıca şirket, büyük verinin etkin olduğu entegre izleme sistemleri ve tahmine dayalı kalite değerlendirme sistemleri de dahil olmak üzere son teknoloji ekipman ve iletişim teknolojileri sağlıyor.

LG, ayrıca yapay zeka, büyük veri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi otomatikleştirilmiş süreçler oluşturmak için gerekli dijital teknolojileri de güvence altına aldı. Şirket ayrıca, derin öğrenme özellikli robotların, şirketin dijital ikiz çözümü tarafından yönlendirilen görevleri yürüttüğü akıllı bir üretim sistemi de geliştirdi. Bu çözüm, gerçek makine, ekipman ve lojistik sistemlerini sanal ortamda simüle ederek üretim süreçlerinin sorunsuz entegrasyonunu ve optimizasyonunu kolaylaştırıyor.

ÇEŞİTLİ ORTAKLARLA İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR

LS ELECTRIC ile 'Akıllı Fabrika İşbirliği Sisteminin Kurulması ve Karşılıklı Faydanın Artırılması' için bir Mutabakat Zaptı imzalanmasının ardından LG, bulut ve veri analizi yoluyla akıllı fabrika teknolojisini geliştirmek için çok sayıda küresel ortakla birlikler kuruyor.

LG ve küresel ortaklarıyla iş birliği içinde kapsamlı bir çözüm sağlayacak olan Toplam Fabrika Teklif Sistemi'ni tanıtma planlarını detaylandırdı. LG Electronics Akıllı Fabrika İş Bölümü Başkanı Song Shi-yong, 'LG'nin güçlü akıllı fabrika çözümleri portföyünün ışığında, planlama ve tasarımdan inşaat ve işletmeye kadar tüm aşamalarda en uygun çözümleri sunarak üretim yolculukları boyunca müşterilerimizle ortak olmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.