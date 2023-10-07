Mahkeme başkanının trafik kazasında 10 dakikalık sır

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, Başakşehir’de trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Horasan’ın kaza yaptığı bölgede bulunan güvenlik kameralarının, elektrik kesilmesi nedeniyle 10 dakika boyunca kayıt alamadığı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Mahkeme başkanının trafik kazasında 10 dakikalık sır

Başakşehir'de trafik kazası yapan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, ağır yaralandı. Kaza ilgili ayrıntılara, elektrik kesintisiyle nedeniyle erişilemedi.

Kaza, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarında geçen hafta Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Görev yaptığı dönemde birçok FETÖ davasına bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan otomobili ile bulvar üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

eb3a28ef62a219c6c095ed99a3b45013.jpgAĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hakim Horasan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hakim ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası geniş çaplı soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

41ecfd1e98f6f0de2cc15bbe3679e8e4.jpg10 DAKİKA KAYIT ALAMADI

Yapılan incelemede kazayı gören güvenlik kamerasının elektrik kesilmesi nedeniyle 10 dakika boyunca kayıt alamadığı belirlendi. Kazanın hemen öncesi yani 18.47'de kesilen kesilen kaydın saat 18.57'de, kazanın ardından tekrar başladığı tespit edildi.

def566875dc0bd9e4c067b5d28343943.jpgSORUŞTURMA SÜRÜYOR

Horasan'ın hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

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