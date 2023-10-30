Mahkeme başkanına ‘mafya çarptı’ iddiası

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, geçtiğimiz 6 Ekim günü Başakşehir'de trafik kazası geçirdi. Kontrolünde olduğu aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Horasan, bir ağaca çarptı. Vücudu ağır yaralanan Horasan'ın tedavisi sürüyor. Olay ile ilgili olarak soruşturma devam ederken birtakım iddialar yer aldı.

Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; eski zamanlarda görev yaptığı mahkemelerde birçok FETÖ davası, Hrant Dink davası, Çağdaş Hukukçular Derneği davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda mahkeme başkanı olarak görev gerçekleştiren Horasan, MİT tırları davasında da Enis Berberoğlu'nu tutuklamıştı.

BARIŞ BOYUN ÇETESİ DE 18. AĞIR CEZADA

Horasan, şu anda görev yaptığı İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgütlü suçlarla ilgili açılan davaları yürütüyor. Horasan'ın mahkeme başkanı olarak görev yaptığı İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kamuoyunda 'Barış Boyun çetesi' olarak bilinen mafya grubu da yargılanıyor.

TEHDİTLER SAVURDU

İsmi çok sayıda cinayete karışan çete lideri Barış Boyun'un firari olduğu dosyada, 46 kişi tutuklu yargılanıyor. Temmuz ayında görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklardan Mahmut Aydınak, mahkeme heyetini tehdit etti. Tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyetine el kol hareketi yapıp parmağını sallayan Aydınak, "Bu ne tutukluluk devamı" dedi. Aydınak, duruşma savcısına da, "Savcı sen tutukluluk halinin devamını istersin haa" diyerek bağırdı.

Aydınak'ın bu sözlerine mahkeme başkanı Horasan sert tepki gösterdi. Mahmut Aydınak'ın sözleri mahkeme heyeti tarafından tutanağa geçirildi ve işlem başlatılacağı belirtildi. Çete üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Aydınak'ın tehdidinden sonra, mahkeme başkanı, mahkeme heyeti ve savcının koruma sayısı arttırıldı, güvenlik önlemleri genişledi.

KAMERALAR KAYIT DIŞI

Barış Boyun çetesinin yargılandığı davanın duruşmasından yaklaşık 2 ay sonra Horasan trafik kazası yaptı. Kaza akşam üzeri 18.50 sularında yaşandı. Kazanın yaşandığı bölgeyi gören kameraların saat 18.47'de elektrik kesintisi nedeniyle kayıt alamadığı belirtildi. Kameralar, 10 dakika sonra tekrar devreye girdi.

ÇETE OLMA İHTİMALİ VAR

Tedavisi süren mahkeme başkanı Horasan'ın, yakın çevresine Barış Boyun çetesine yönelik davada yaşanan tehditten bahsettiği, kaza öncesinde trafikte seyir halindeyken şüpheli bir aracın kendisine yakın sürüş yaptığını anlattığı öğrenildi. Polisin soruşturma başlattığı kazayla ilgili henüz bir sonuç alınamadı.