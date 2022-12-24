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Uğur Mumcu suikastında önemli gelişme: Mahkeme kilit isim hakkında kararını verdi

Gazeteci Uğur Mumcu suikastında önemli bir gelişme yaşandı. Mumcu’nun aracına bombayı koyduğu mahkeme kararıyla saptanan Oğuz Demir hakkında mahkeme ‘kaçak’ kararı aldı. Bu kararla birlikte Demir’e ulaşılamaması, davanın kapanmasını engelleyecek.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:14
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Mahkemeden Uğur Mumcu suikasti hakkında flaş karar

Uğur Mumcu suikastında önemli gelişme: Mahkeme kilit isim hakkında kararını verdi
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Gazeteci Uğur Mumcu’nun aracına bombayı koyduğu mahkeme kararıyla saptanan Oğuz Demir için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, “kaçak” kararı aldığı açıklandı. Böylece Demir’e ulaşılamaması, davanın kapanmasının önüne geçecek. Mahkeme; MİT ve emniyete, Oğuz Demir için ne yaptıklarını ve yeni bilgi olup olmadığını sordu.

24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırı ile yaşamını yitiren Mumcu’ya yönelik suikast hakkındaki soru işaretleri hala yanıtlanmayı bekliyor. Evrensel'de yer alan habere göre, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, kasımda, Mumcu suikastı başta olmak üzere Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok suikastı dosyalarının da yer aldığı Umut davasında, kararını vermiş; sanıklara indirimli cezalar uygulamıştı.  Suikastların kilit ismi olan Demir’in dosyası ise, 2005'te, ana davadan ayrılmıştı. 

Mumcu suikastının kilit ismi olan Demir, yıllardır İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinin ilk sırasında olmasına rağmen bir defa Ankara’da polisin elinden kurtuldu, bir defa da hakkında Türkiye’ye giriş-çıkış yaptığı iddiası gündeme geldi. Demir’in önce İran’a ardından Hollanda’ya gittiği öne sürüldü. Dava dosyasına giren bir ihbara göre ise, Demire, 2021'de sahte kimlikle Türkiye’yi giriş-çıkış yaptı.  Demir’in son adresi ise, Avustralya oldu.

Bugüne kadar, “firari” sanık olarak aranan Demir hakkındaki davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen duruşmada Demir hakkında “kaçak” kararı verdi. Ceza Muhakemeleri Kanunu, “Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle kendisine ulaşılamayan kişi” için “kaçak” tanımı yapıyor. Mahkemenin bu kararı alması da beraberinde, “kaçak sanık” hakkında kovuşturma yapılabilmesinin önünü açmış oldu.

Demir hakkındaki yargılama, geçen hafta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme,, Mumcu ailesinin avukatlarının talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT’e müzekkere yazılarak, sanık Oğuz Demir ile ilgili yeni bir bilgi olup olmadığının sorulmasına da karar verdi.

Davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aldığı karar uyarınca, bundan böyle Demir hakkında “kaçak” usulü uygulayacak, yani kovuşturma devam edecek. Karara göre, Demir’e ulaşılamaması, davanın kapanmasını engelleyecek. Demir hakkında çıkarılan yakalama emrinin beklenmesine karar veren mahkeme; emniyet, MİT ve jandarmadan Demir ile ilgili gelecek olan yeni belgelere göre hareket edecek.

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Faruk Yılmaz
24.12.2022 15:56
Mumcu mu kaldı arkadaş? Böyle bir devlet böyle bir adalet sistemi olabilir mi? 30 yıl olmuş hâlâ devam ediyor. Ondan sonra Türkiye'de adalete güven azaldı diyorlar. Güven yok ki?  
 
Adalet
24.12.2022 15:41
Türkiye nin bugün ki halini ta o yıllardan görüp tespit eden, uyaran ve bu uğurda ölen gazeteci Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun  
 
1950
24.12.2022 15:36
Bu gidişle az kaldı son durağı mezarlığa  
 
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