Sanıkların cezası belli oldu. Dövüldükten sonra taksi çarpınca ölmüştü

Antalya’da geçen yıl yolda yürüyen Çağrı Aktaş’ın (30) araçlardan inen 5 kişi tarafından darp edilmesinin ardından, yere yığılırken gelen bir taksiyle ezilerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı.

KAYNAK: DHA
Sanıkların cezası belli oldu. Dövüldükten sonra taksi çarpınca ölmüştü

Olay, 29 Eylül 2020’de, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana gelmişti. Çağrı Aktaş, akşam saatlerinde yol ortasında yürüyüp araçların önüne atlamış, bu sırada otomobillerden inen 2’si kadın 5 kişiyle tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aktaş, Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz tarafından dövülmüştü. Aktaş, darp sonucu baygınlık geçirip yere yığılmıştı.

dovuldukten-sonra-bayildigi-yolda-taksi-carpmasiyla-oldu-darbeden-2-saniga-hapis-cezasi-yenicag1.jpg

TAKSİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Bu esnada yoldan geçen H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş’ın üzerinden geçmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş’ın öldüğünü belirlemişti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden olaya karışan 5 kişiyi yakalamış, bunlardan Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz tutuklanmış, taksi şoförü H.Ü. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

dovuldukten-sonra-bayildigi-yolda-taksi-carpmasiyla-oldu-darbeden-2-saniga-hapis-cezasi-yenicag2.jpg

SANIKLAR SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz, şikayetçiler ve avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık H.Ü. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savunma yapan Fatih Çelikkan, eşine saldırıldığı için olayın yaşandığını söyleyerek, tahliye ve beraatini istedi. Cömert Yılmaz da pişman olduğunu belirterek, tahliye ve beraatini talep etti.

dovuldukten-sonra-bayildigi-yolda-taksi-carpmasiyla-oldu-darbeden-2-saniga-hapis-cezasi-yenicag3.jpg

2 SANIK HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Fatih Çelikkan’ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl, Cömert Yılmaz’ı ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz’ın cezası, ‘haksız tahrik’ indirimiyle 12 yıl 6 aya indirildi. Taksi şoförü H.Ü. ise ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. H.Ü.'nün cezasının açıklanması ise ertelendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

dovuldukten-sonra-bayildigi-yolda-taksi-carpmasiyla-oldu-darbeden-2-saniga-hapis-cezasi-yenicag4.jpg

İlgili Haberler
Kocasını odunla öldürüp dereye atmıştı! Mahkeme kararını verdi
Kocasını odunla öldürüp dereye atmıştı! Mahkeme kararını verdi
Atatürk'e hakaret eden Nagehan Alçı'ya kötü haber. Mahkeme kararını verdi
Eşiyle tartışıp evi yakan kadın hakkında mahkeme kararını verdi
Uğur Mumcu suikastında önemli gelişme: Mahkeme kilit isim hakkında kararını verdi
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi Gündem
Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi
Beşiktaş yönetiminde flaş Fenerbahçe kararı. Taraftar bayram yapacak Spor
Beşiktaş yönetiminde flaş Fenerbahçe kararı. Taraftar bayram yapacak
Mal varlıklarına el konan fenomen Neslim Güngen sessizliğini bozdu. 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' demişti Magazin
Mal varlıklarına el konan fenomen Neslim Güngen sessizliğini bozdu. 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' demişti
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Elbistan’da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor Gündem
Elbistan’da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e büyük şok Spor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e büyük şok
Büyükekşi'ye üyesi olduğu kulüpten ihraç talebi: Şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz Spor
Büyükekşi'ye üyesi olduğu kulüpten ihraç talebi: Şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz