Sanıkların cezası belli oldu. Dövüldükten sonra taksi çarpınca ölmüştü

Olay, 29 Eylül 2020’de, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana gelmişti. Çağrı Aktaş, akşam saatlerinde yol ortasında yürüyüp araçların önüne atlamış, bu sırada otomobillerden inen 2’si kadın 5 kişiyle tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aktaş, Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz tarafından dövülmüştü. Aktaş, darp sonucu baygınlık geçirip yere yığılmıştı.

TAKSİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Bu esnada yoldan geçen H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş’ın üzerinden geçmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş’ın öldüğünü belirlemişti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden olaya karışan 5 kişiyi yakalamış, bunlardan Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz tutuklanmış, taksi şoförü H.Ü. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

SANIKLAR SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz, şikayetçiler ve avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık H.Ü. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savunma yapan Fatih Çelikkan, eşine saldırıldığı için olayın yaşandığını söyleyerek, tahliye ve beraatini istedi. Cömert Yılmaz da pişman olduğunu belirterek, tahliye ve beraatini talep etti.

2 SANIK HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Fatih Çelikkan’ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl, Cömert Yılmaz’ı ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz’ın cezası, ‘haksız tahrik’ indirimiyle 12 yıl 6 aya indirildi. Taksi şoförü H.Ü. ise ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. H.Ü.'nün cezasının açıklanması ise ertelendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.