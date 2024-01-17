Mahkemenin takdiriymiş. Moto kurye öldüren Somalilinin serbest bırakılmasına Adalet Bakanı yorum yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ,kabine toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında da konuşan Adalet Bakanı Tunç, sorumluluğu ailenin üzerine attı.

Yılmaz Tunç konu hakkında, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikâyetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" açıklamasını yaptı.

Ailenin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle kamu davasının sürdüğünü ileten Tunç "Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" dedi.