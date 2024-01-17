Mahkemenin takdiriymiş. Moto kurye öldüren Somalilinin serbest bırakılmasına Adalet Bakanı yorum yaptı

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Mahkemenin takdiriymiş. Moto kurye öldüren Somalilinin serbest bırakılmasına Adalet Bakanı yorum yaptı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Lideri’nin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a verilen 27 bin 300 TL para cezası hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ,kabine toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında da konuşan Adalet Bakanı Tunç, sorumluluğu ailenin üzerine attı.

Yılmaz Tunç konu hakkında, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikâyetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" açıklamasını yaptı.

Ailenin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle kamu davasının sürdüğünü ileten Tunç "Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" dedi.

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