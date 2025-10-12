Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en büyük banknot olan 200 lira ile ne kadar alışveriş yapılabileceğini görmek amacıyla Ankara İskitler Semt Pazarı’na gitti.

Arıkan, akşam saatlerinde pazara gelmesine rağmen cebindeki 200 lira ile 1 kilo elma, 1 kilo üzüm, 1 adet kıvırcık ve yarım kilo biber alabildi. Arıkan, 1 kilo elma için 60, 1 kilo üzüm için 70, 1 kıvırcık için 50, yarım kilo biber için 20 lira ödedi.

5 GRAM ALTINA 4 ADET KIVIRCIK

Saadet Partisi lideri Arıkan, "Enteresan bir tablo vardı bugün. 2009 yılında bu 200 lira tedavüle girdiğinde 5 gram altın alınabiliyordu. Ama bugün dört tane kıvırcığın 200 lira tuttuğu bir tabloyla maalesef karşı karşıya kaldık. Elmanın 70 lira, üzümün 60 lira olduğu, fasulyenin 60 liradan çıktığı bir süreci yaşamış olduk” dedi.

Mahmut Arıkan

Arıkan, pazar ziyareti sırasında şunları söyledi:

“Ankara'nın göbeğinde, İskitler pazarındayız. Akşam alışveriş için pazara geldik. Özellikle akşam saatlerini tercih ettik. Genel bir kabul vardır; akşam saatlerinde pazarda fiyatların düştüğü söylenir. Fiyatlar düştüğünde nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı merak ettiğimiz için akşam saatlerinde bu ziyareti gerçekleştirdik.

200 lirayla, yani bugün Türkiye'nin en büyük para birimi 200 lirayla alışveriş yapmak için çıktık. 2 tane 200 lira vardı cebimde. Birini harcadığımızda 1 kilo elma, 1 kilo üzüm, 1 tane kıvırcık, yarım kilo da biber alabildim. Hepsi 200 lira tuttu.

Enteresan bir tablo vardı bugün. 2009 yılında bu 200 lira tedavüle girdiğinde 5 gram altın alınabiliyordu. Ama bugün pazarda karşılaştığım tablo, şu kıvırcıktan sadece dört tane alabiliyoruz. Dört tane kıvırcığın 200 lira tuttuğu bir tabloyla maalesef karşı karşıya kaldık. Elmanın 70 lira, üzümün 60 lira, fasulyenin 60 liradan çıktığı bir süreci yaşamış olduk.

"4 TANE POŞET, BU 200 LİRA SADECE TUTTU"

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Rize'deydi. Çocuklara harçlık da açtı. Baktım çocuklara 200 lira dağıtıyor ve 200 liranın artık çocuklar tarafından bile kabul olmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ben buradan Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanım, 4 tane poşet, sadece bu 200 lira tuttu. Çocuklara verdiğiniz 200 lirayla, bir talebe okula gittiğinde 2 tost, 2 ayran ancak alabiliyor. Maalesef Türkiyemizin durumu bugün bu noktaya geldi.

Ankara'nın kalbindeki İskitler pazarından hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. Artık New York çevrelerinde, Washington finans çevrelerinde gezmeyi bırakın. Gelin İskitler'e şöyle bir uğrayın. Esnafın halini bir görün. Biraz önce domates satan esnafa gittiğimde, üreticiden alırken 'Bu fiyata biz çıkamıyoruz' şikayetini söylediklerini, tüketiciye satarken 'Bu fiyata biz nasıl alacağız?' şikayetini duyduklarını söyledi. Ne üretici memnun ne tüketici memnun. Böyle bir Türkiye ile maalesef karşı karşıyayız.

"SARAYLARDAN DEĞIL, GELIN İSKITLER'DEKI PAZARDAN BAKIN"

Sizin ifadenize göre, kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara çıktı. Eğer 17 bin dolar milli gelir varsa bu pazar, bu saatler neden böyle boş? Bu tezgahlar neden hala böyle dolu? Hükümet yetkililerinden bu sorunun cevabını bekliyorum. İktidara bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen bu ülkeye saraylardan değil, gelin İskitler'deki pazardan bakın. Vatandaşın gerçek problemini, gerçek sıkıntılarını burada görebilirsiniz.

Kendinize yakın medyadan, kendinize yakın haber kanallarından, ülkenin gerçeğini görmeniz mümkün değil. Son olarak şunu ifade edeyim: Kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede?”