Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül uzun bir aranın ardından sahnelere dönüyor.
Ünlü şarkıcının bu yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacağı öğrenildi.
Savoy Hotel’in yılbaşı galasında sahneye çıkacağı belirtilen Mahsun Kırmızıgül’ün buradan alacağı ücret ise duyanları şoke etti.
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ünlülerin sahne alacağı mekanlar ve alacağı ücretler konuşulmaya başlanırken, Mahsun Kırmızıgül’ün 12 milyon TL alacağı ve bu ücretle 25 milyon TL alan tarkandan sonra ikinci sıraya oturduğu öğrenildi.
Öte yandan Mahsun Kırmızıgül’ün sahne alacağı programın ücretlerinin ise 16 bin TL’den başladığı iddia edildi.
Üçüncü sırada ise 10 milyon TL ile Kenan Doğulu yer alıyor.