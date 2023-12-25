Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu

Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Bir süredir sahnelerden uzak kalan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün nerede sahne alacağı belli oldu. Mahsun Kırmızıgül’ün alacağı iddia edilen ücret ise dudak uçuklattı.
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Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu 1

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül uzun bir aranın ardından sahnelere dönüyor.

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Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu 2

Ünlü şarkıcının bu yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacağı öğrenildi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu 3

Savoy Hotel’in yılbaşı galasında sahneye çıkacağı belirtilen Mahsun Kırmızıgül’ün buradan alacağı ücret ise duyanları şoke etti.

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Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu 4

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ünlülerin sahne alacağı mekanlar ve alacağı ücretler konuşulmaya başlanırken, Mahsun Kırmızıgül’ün 12 milyon TL alacağı ve bu ücretle 25 milyon TL alan tarkandan sonra ikinci sıraya oturduğu öğrenildi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu 5

Öte yandan Mahsun Kırmızıgül’ün sahne alacağı programın ücretlerinin ise 16 bin TL’den başladığı iddia edildi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu 6

Üçüncü sırada ise 10 milyon TL ile Kenan Doğulu yer alıyor.

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Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu 7
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