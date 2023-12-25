Mahsun Kırmızıgül'ün alacağı para belli oldu

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ünlülerin sahne alacağı mekanlar ve alacağı ücretler konuşulmaya başlanırken, Mahsun Kırmızıgül’ün 12 milyon TL alacağı ve bu ücretle 25 milyon TL alan tarkandan sonra ikinci sıraya oturduğu öğrenildi.