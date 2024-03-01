"Mahzen-2" operasyonunda şok Ece Ronay detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah gerçekleştirilen “Mahzen-2” operasyonuyla “Çirkinler” olarak tanınan suç örgütünü çökertildi. Elebaşılığını yurt dışından Zuhat Altunç’un yaptığı örgüt üyesi 47 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyona dair yeni ayrıtıntılar da ortaya çıktı.

Örgütün en önemli gelir kaynağının uyuşturucu tacirliği olduğu öğrenildi. Örgüt üyelerinin daha önce anlaşmazlık yüzünden Rüstem Topçi’yi 20 Şubat 2023’te, Şakir Zana ile Abdulmelik Ateş’i ise 7 Ağustos 2023’te öldürdükleri açığa çıktı. Yine örgüt üyesi şahısların polis gibi giyinerek iş insanı Y.D.’yi gözaltına alma bahanesiyle kaçırdıkları bilgisine ulaşıldı.

Örgüt üyesi şahısların en son 28 Şubat’ta Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde sokak ortasında tartışma yaşadıkları aynı örgüt mensup 2 kişiyle çatıştıklarını tespit eden polis, bu kez operasyon için alarm verdi.

Önceki cinayetlerle de bağlantısı olduğu belirlenen şahısların geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski kocası Mehmet Bilir’e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sabah şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 22’sinin hapiste olduğu ve ifadeleri için emniyete getirildiği öğrenildi.