Mahzen 9 operasyonu. 6 ilde 6 organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya Mahzen-9 operasyonunda İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan’da Hasan Keser, Barış Şengül, Ömer Çakır, Oğuz Sorguç(firar olduğu belirtildi) ve Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı suç örgütünün çökertildiği ve 54 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Bakan, açıklamasında büyüklüğü ne olursa olsun her türlü suç örgütünün çökertileceğinin altını çizdi.

Bununla beraber KOM Başkanlığı idaresinde suç işleyenlere yönelik operasyon yapıldığı ve bu operasyon sonucunda 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve çok sayıda para ele geçirildiği belirtildi.