Mahzen 9 operasyonu. 6 ilde 6 organize suç örgütü çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi
Mahzen 9 operasyonu. 6 ilde 6 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-9 operasyonunda 54 şüphelinin yakalandığını ve 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya Mahzen-9 operasyonunda İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan’da Hasan Keser, Barış Şengül, Ömer Çakır, Oğuz Sorguç(firar olduğu belirtildi) ve Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı suç örgütünün çökertildiği ve 54 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Bakan, açıklamasında büyüklüğü ne olursa olsun her türlü suç örgütünün çökertileceğinin altını çizdi.

Bununla beraber KOM Başkanlığı idaresinde suç işleyenlere yönelik operasyon yapıldığı ve bu operasyon sonucunda 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve çok sayıda para ele geçirildiği belirtildi.

ekran-goruntusu-2024-03-12-082753.png

ekran-goruntusu-2024-03-12-082757.png

ekran-goruntusu-2024-03-12-082801.png

Son Haberler
Cinsel performansı neredeyse sıfırlayan 5 yiyecek ortaya çıktı Sağlık
Cinsel performansı neredeyse sıfırlayan 5 yiyecek ortaya çıktı
İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar Dünya
İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar
Dolar güne nasıl başladı? Ekonomi
Dolar güne nasıl başladı?
Lufthansa'dan grev açıklaması: bin uçuş iptal edilecek Dünya
Lufthansa'dan grev açıklaması: bin uçuş iptal edilecek
Çanakkale'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü Gündem
Çanakkale'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü
Karayemiş tüketmeniz için 10 geçerli neden ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Karayemiş tüketmeniz için 10 geçerli neden ortaya çıktı
Dolar kurunda deprem etkisi yaratacak gelişme Ekonomi
Dolar kurunda deprem etkisi yaratacak gelişme