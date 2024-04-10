Makamı devretti koltuğu götürdü. CHP'li eski başkan AKP'li halefine "Kendi paramla aldım" dedi

Kaynak: İHA
Makamı devretti koltuğu götürdü. CHP'li eski başkan AKP'li halefine "Kendi paramla aldım" dedi
Giresun’un Piraziz belediyesindeki devir teslim töreninde ilginç anlar yaşandı. CHP'li eski başkan, AKP'li halefine makamı devrederken "Koltuğu belim arıyor diye kendi paramla aldım, götüreceğim" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den AK Parti’ye geçen Giresun’un Piraziz belediyesindeki devir teslim töreninde ilginç anlar yaşandı.

Belediyenin CHP’li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu görevi AK Partili başkan Mahmut Esat Ayyıldız’a devretti. Devir teslim töreninde CHP’li eski başkan Görgülüoğlu, belediye başkanı koltuğunu kendisinin aldığını belirterek koltuğu götüreceğini söyledi. Görgülüoğlu devir teslim töreninde, “Evet makam koltuğu senin. Ama ben kendi koltuğumu aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım belim ağrıyordu” dedi.

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