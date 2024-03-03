Makas atan sürücü köprüyü birbirine kattı. Yaralılar var

Kaynak: DHA
Makas atan sürücü köprüyü birbirine kattı. Yaralılar var
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde makas atan bir sürücü yolu birbirine kattı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, 1 Mart Cuma günü saat 01.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.I.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksiye ve bir otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücüler, araçlarını güvenlik şeridine çekti. Bu sırada yoldan geçen başka bir taksi sürücüsü, kazayı görüp durarak yardım etmek istedi. O esnada arkadan gelen S.B.'nin kullandığı otomobil ise, sürücüsünün kazayı geç fark etmesi üzerine duramayıp yardım için duran taksiye çarptı. Art arda yaşanan kazalarda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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SAĞLIK EKİPLERİ YARALIYA KALP MASAJI YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurarak yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiye müdahalede bulundu. Yerde yatan yaralıya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ekiplerin müdahalesi sırasında yaralının başında duran kişi ise dakikalarca ağladı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.O. isimli kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan kaza sonrası polis ekipleri, kazaya neden olan F.I. ve S.B. isimli sürücüleri olay yerinde tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde makas atan sürücü F.I.'nın 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen F.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadan gelerek ikinci kazaya sebep olan sürücü S.B. ise, 'Taksirle yaralama' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. S.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAZA ANLARI KAMERADA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde art arda meydana gelen kazalar ise araç kamerası ve trafik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, makas atan otomobilin 2 araca çarptığı anlar yer alırken, ikinci kazada ise kazaya yardım için duran taksiye arkadan gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

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