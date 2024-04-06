FSM köprüsünde makas atan araç takla attı. Arkadaki araç kameraya çekti. Bir de başkası suçlu gibi küfür etti

Kaynak: Haber Merkezi
FSM köprüsünde makas atan araç takla attı. Arkadaki araç kameraya çekti. Bir de başkası suçlu gibi küfür etti
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atan aracın takla attığı görüntüler dikkat çekti. Makas atan arabayı arkadaki otomobilin kameraya çektiği görüldü. Sonrasında takla atan araçtan inen şahsın küfür etmesi akıllara, "Bir de başkası suçlu gibi küfür etti" sözlerini getirdi.

Gün olmuyor ki makas atan araçların yaptığı kazalar olmasın.

Son olarak bu trafik magandalarına Fatih Sultan Mehmet köprüsünde rastlandı.

Yaşanan bu trafik kazası, arkadan gelen bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Olayda, makas atarak ilerlemeye çalışan bir spor otomobil, iki araç arasında sıkışarak kontrolden çıktı ve takla attı.

Kazanın şiddetiyle araç bir anda havaya uçarken, şans eseri sürücü büyük bir yaralanmadan kurtuldu.

Ancak, bu tehlikeli manevralar yüzünden diğer sürücüler büyük bir tehlike altında kaldı.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü, olay yerinden uzaklaşırken suçluymuş gibi küfürler savurdu.

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