FSM köprüsünde makas atan araç takla attı. Arkadaki araç kameraya çekti. Bir de başkası suçlu gibi küfür etti

Gün olmuyor ki makas atan araçların yaptığı kazalar olmasın.
Son olarak bu trafik magandalarına Fatih Sultan Mehmet köprüsünde rastlandı.
Yaşanan bu trafik kazası, arkadan gelen bir aracın kamerasına anbean yansıdı.
Olayda, makas atarak ilerlemeye çalışan bir spor otomobil, iki araç arasında sıkışarak kontrolden çıktı ve takla attı.
Kazanın şiddetiyle araç bir anda havaya uçarken, şans eseri sürücü büyük bir yaralanmadan kurtuldu.
Ancak, bu tehlikeli manevralar yüzünden diğer sürücüler büyük bir tehlike altında kaldı.
Kazaya karışan diğer araç sürücüsü, olay yerinden uzaklaşırken suçluymuş gibi küfürler savurdu.
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