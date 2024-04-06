FSM köprüsünde makas atan araç takla attı. Arkadaki araç kameraya çekti. Bir de başkası suçlu gibi küfür etti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atan aracın takla attığı görüntüler dikkat çekti. Makas atan arabayı arkadaki otomobilin kameraya çektiği görüldü. Sonrasında takla atan araçtan inen şahsın küfür etmesi akıllara, "Bir de başkası suçlu gibi küfür etti" sözlerini getirdi.