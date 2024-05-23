Makaslama yapan TIR otomobile çarptı

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine 78 BM 623 plakalı TIR'ıyla gitmekte olan M.E., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Makaslama yapan TIR, aynı istikamette seyir halinde olan N.Ç. yönetimindeki 78 ABT 223 plakalı otomobile çarparak sürüklenmesine neden oldu. Sürüklenen otomobil kaldırımı aşarak hastanenin önünde park halinde bulunan başka otomobile çarptı.

Kazada yaralanan N.Ç., kendi imkanlarıyla özel hastaneye gitti. Kaza anı ise hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.