Makat bölgesi neden ağrır? Uzmanlar açıkladı

Bazı makat bölgesi ağrıları ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Bu konuda uzmanlar, dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu, hemoroid ile karıştırılan perianal bölge hastalıklarını açıkladı.

Bektaşoğlu, toplumda yaygın olan bu hastalıkların, halk arasında genellikle "basur" olarak adlandırıldığını, ancak aslında çok daha fazla hastalığı kapsadığını belirtti.

Bektaşoğlu; Hastaların, bu tür rahatsızlıklar için doktora gitmekte tereddüt ettiğini ve bu durumun, hastalığın ilerlemesine ve ciddi sağlık sorunlarının kaçırılmasına neden olabileceğini vurguladı.

Genel Cerrahi Uzmanı Murat Can Mollaoğlu ise kadınlarda görülen ağrılar için şu önerilerde bulundu:

• Bol su içmek

• Lifli gıdalar tüketmek

• Ağrıyan bölgeye soğuk kompres yapmak

• Sıcak su banyosu yapmak

• Anüs bölgesine dikkat etmek ve sabun kullanmamak

• Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve aloe vera jel kullanmak

• Papatya, yasemin ve melisa çayları içmek

Makat Ağrısı Nedir?

Makat ağrısı, genellikle makat bölgesinde veya çevresinde hissedilen ve rahatsızlık veren bir durumdur.

Yanma, kaşıntı, keskin veya baskı hissi gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilir.

Makat Ağrısı İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Makat ağrısını hafifletmek için alınabilecek basit önlemler arasında, sert bir yüzeye oturmak, gevşeme hareketleri yapmak ve makat bölgesine nazik masaj uygulamak yer alır.

Ayrıca, ılık su banyoları ve buz paketlemesi de önerilir. Deniz veya havuz banyosu da faydalı olabilir.

Ağrı kesici ilaçlar ve bazı durumlarda botoks enjeksiyonları da tedavi seçenekleri arasındadır.

En son çare olarak, makat bölgesine giden ağrı sinirlerinin kimyasal maddelerle dondurulması yöntemi uygulanabilir.