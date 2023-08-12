Malatya depremleri sonrası Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 16.39'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yaptı.

KAYNAK: ANKA
Malatya depremleri sonrası Fahrettin Koca'dan açıklama

AFAD; Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 16.39’da ve 16.40’ta, 6.35 ve 7 kilometre derinlikte, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu açıkladı.

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin; "Deprem sonucunda sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Saat 16.39’da meydana gelen Malatya Yeşilyurt merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamış, Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmamıştır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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