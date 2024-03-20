Malatya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
MALATYA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKÇADAĞ
DARENDE
KALE
YEŞİLYURT
ARAPGİR
DOĞANŞEHİR
KULUNCAK
ARGUVAN
DOĞANYOL
PÜTÜRGE
BATTALGAZİ
HEKİMHAN
YAZIHAN
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.