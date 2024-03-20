Malatya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

MALATYA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKÇADAĞ

DARENDE

KALE

YEŞİLYURT

ARAPGİR

DOĞANŞEHİR

KULUNCAK

ARGUVAN

DOĞANYOL

PÜTÜRGE

BATTALGAZİ

HEKİMHAN

YAZIHAN

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.