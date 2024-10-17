Malatya Valiliği açıkladı: 21 okulda eğitime 1 gün ara

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, birçok okulu etkiledi.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde depremden etkilenen 21 okulda yarın eğitime ara verileceği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 10.46'da Kale ilçesinde meydana gelen depremde küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Eğitim ve öğretime ara verilen okullar şöyle:
"Kuyulu İlkokulu, Mahmut Çalık Anadolu Lisesi
Suluköy Kahramanlar İlkokulu
Ali Kuşçu Özel Eğitim
Av. Dr. Güran Yahyaoğlu Anaokulu
Muhammed İkbal AİHL
Hacı Hüseyin Kölük MTAL
Rahmi Akıncı İlkokulu
20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi
Pütürge ÇPAL
Kerem Aydınlar Fen Lisesi
Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi
Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi
Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu
Mustafa Kemal Ortaokulu
Hekimhan Anadolu Lisesi
İbni Sina Özel Eğitim Okulu
Yeşilyurt Kaymakamlık Hizmet Binası
Arguvan Atatürk İlkokulu
Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Recai Vardal Ortaokulu."