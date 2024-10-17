Malatya Valiliği açıkladı: 21 okulda eğitime 1 gün ara

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, birçok okulu etkiledi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde depremden etkilenen 21 okulda yarın eğitime ara verileceği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 10.46'da Kale ilçesinde meydana gelen depremde küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Eğitim ve öğretime ara verilen okullar şöyle:

"Kuyulu İlkokulu, Mahmut Çalık Anadolu Lisesi

Suluköy Kahramanlar İlkokulu

Ali Kuşçu Özel Eğitim

Av. Dr. Güran Yahyaoğlu Anaokulu

Muhammed İkbal AİHL

Hacı Hüseyin Kölük MTAL

Rahmi Akıncı İlkokulu

20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi

Pütürge ÇPAL

Kerem Aydınlar Fen Lisesi

Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi

Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi

Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu

Mustafa Kemal Ortaokulu

Hekimhan Anadolu Lisesi

İbni Sina Özel Eğitim Okulu

Yeşilyurt Kaymakamlık Hizmet Binası

Arguvan Atatürk İlkokulu

Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Recai Vardal Ortaokulu."