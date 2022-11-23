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Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da saat 17.19'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:42
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Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi, saat 17:19'da Malatya'nın Gülümuşağı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

Ayrıntılar geliyor.

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