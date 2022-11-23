Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 17:19'da Malatya'nın Gülümuşağı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.
Ayrıntılar geliyor.
Kandilli Rasathanesi, saat 17:19'da Malatya'nın Gülümuşağı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.
Ayrıntılar geliyor.
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