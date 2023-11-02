Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya kent merkezi ve ilçelerinde, afetzedelerin hak sahipliği başvurusu tamamlandı. Askıya çıkan hak sahipliği başvurularına itiraz süreci ise devam ediyor.

Kentte hak sahipliği için alınan 121 bin 907 başvurudan 69 bin 263'ünün hak sahipliği kabul edildi.

Vali Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Afetzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için başlayan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yazıcı, hak sahipliği değerlendirme çalışmalarının da tamamlanarak 26 Kasım'da askıya çıktığını hatırlattı.