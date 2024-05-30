Malatya'da 94 yaşındaki adam kanseri yenerdi

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ve beş çocuk babası olan Yüksek, bir buçuk yıl önce rahatsızlığı sebebiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu ve kolon kanseri tanısı aldı.

Tanı konulduktan sonra hızla tedaviye başlanan Yüksek, başarılı bir operasyon geçirdi ancak operasyona bağlı olarak bir fıtık gelişti.

Tekrar tedaviye alınan Yüksek, son operasyonun ardından tamamen iyileşerek hastaneden taburcu oldu.

Taburcu olduktan sonra evine dönecek olmanın mutluluğunu ifade eden Yüksek, süreç boyunca kendisine destek olan tüm hastane personeli ve doktorlara teşekkürlerini iletti.

Mehmet Yüksek'in operasyonlarını yürüten Cerrahi Onkoloji Uzmanı Mehmet Onur Gül, Yüksek'in tedavi süreci hakkında bilgi verdi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 65 yaş üstü hastaların da ameliyat edildiğini belirtti.

Gül, 65 yaş üstü hastaların kanser konusunda korkmamaları gerektiğini ve erken teşhisin önemini vurguladı.