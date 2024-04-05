Malatya’da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başlayan M.M. daha sonra ise babasını karın bölgesinde defalarca bıçakladı. Mahmut Nedim M., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılırken, kendisi de sağ elinde yaralanan M.M., çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Detaylı inceleme yapan ekipler Mahmut Nedim M.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken suç aleti ise maktulün karın bölgesine saplı halde bulundu. Olayda hayatını kaybeden baba Mahmut Nedim M'nin cenazesi yapılan incelemelerden sonra adli tıp kurumuna yaralı M.M. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.