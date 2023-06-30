Malatya’da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı

Malatya’da çadır kentte kalan 17 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz de bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Malatya’da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı

Olay, saat 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) arkasında bulunan çadır kentte 17 yaşındaki kızlarının 21 yaşındaki bir şahıs tarafından taciz edildiğini ileri süren aile şikayetçi olduğunu belirterek şahsa tepki gösterdi.

Çadır kentteki bazı vatandaşlarında müdahil olduğu olayda ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ailenin şikayeti üzerine şahsı gözaltına alırken, kısa süreli gerginlik yaşandı.

Gözaltına alınan şahıs polise verdiği ilk ifadesinde taciz iddialarını yalanlasa da polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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