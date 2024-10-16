Malatya'da canlı yayındaydı: Allahu Ekber... Yarrabi yardım et...

Malatya’da 6.9 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. Yerel kanallarda ise canlı yayında yakalananlar oldu. Malatya Vuslat'ta canlı yayında haber sunumu yapan spiker, depremi saniye saniye hissetti. Deprem esnasında spikerin, "Allahu ekber... Yarrabi yardım" söylemi ise dikkat çekti.

5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Malatya’nın Kale ilçesi olarak tespit edilen deprem, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde oldu. Yerin 10,07 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara can havli ile çıktığı görüldü. Depremde ise 4 binanın hasar aldığı AFAD tarafından açıklandı.

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CANLI YAYINDA YAKALANDI: ALLAHU EKBER... YARRABİ YARDIM ET

Depreme sokakta, okulda ve işte yakalananlar dışında canlı yayında olanlarda vardı. Malatya'nın yerel kanalı Vuslat TV'de bir sunucu canlı yayında depreme yakalandı. Sunucu o anlarda masanın altına eğilirken, "Allahu Ekber... Yarrabi yardım et" şeklinde dua ettiği görüldü.

Malatya'da ise herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belediye tarafından açıklandı.