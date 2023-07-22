Malatya'da deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'te merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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