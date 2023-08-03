Malatya'da deprem

Editör: Osmancan EROK
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre;
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin merkez üssü Kavaklıdere - Pütürge olarak kaydedildi.
Büyüklüğü 4.3 olan depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'da merkez üssü Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu
Editör: Osmancan EROK
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre;
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin merkez üssü Kavaklıdere - Pütürge olarak kaydedildi.
Büyüklüğü 4.3 olan depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.