Malatya'da deprem

Malatya'da merkez üssü Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

Malatya'da deprem

Editör: Osmancan EROK

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre;

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin merkez üssü Kavaklıdere - Pütürge olarak kaydedildi.

Büyüklüğü 4.3 olan depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

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