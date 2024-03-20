Malatya'da hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı

Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana gelen olayda, Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde ilerleyen M.A.'nın kullandığı 44 AET 829 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki E.H.’ye hızla çarptı.

YARALANAN ADAMIN AİLESİYLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan E.H. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kazayı duyarak bölgeye gelen yaralı şahsın ailesi ile polis arasında arbedenin yaşandığı olayda 2 kişi gözaltına alındı.Hastanede tedavi altına alınan E.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.