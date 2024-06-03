Malatya'da iki trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: AA
Malatya'da iki trafik kazası: 6 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Suçatı mevkiinde gerçekleşti. H.T. yönetimindeki 44 EK 498 plakalı otomobil, Ö.B.T. idaresindeki 27 RR 275 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Güzelköy mevkiinde meydana geldi. O.Ş. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, A.Ç. idaresindeki 44 AS 588 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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