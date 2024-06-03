Miras paylaşımında yeni sistem. Dikkat her an elinizden gidebilir

Evlatlar arasında son zamanlarda adaletsiz bir şekilde bölüştürülen miras, ciddi sorunlara neden oluyor.

Ebeveynler, yaşamları boyunca çocukları arasında eşit olmayan bir miras dağıtımı yapabiliyorlar.

EŞİT PAY HAKKI İÇİN MAHKEME YOLU AÇIK

Ancak yeni düzenlemelerle birlikte miras paylaşımlarının eşit bir şekilde yapılması öngörülüyor.

Artık, miras dağıtımı yıllar önce bile gerçekleştirilmiş olsa, diğer çocuklar mahkemeye başvurabilecek ve mirasın adil bir şekilde paylaşılması sağlanacak.

BU KİŞİLER MİRASTAN MEN EDİLEBİLİR

Türk Medeni Kanunu'na göre, mirasçının mirasa bırakan veya yakınlarına karşı işlenmiş ağır suçlar veya aile hukukundan ortaya çıkan görevlerin yerine getirilmemesi durumunda mirastan men edilebilir.

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DİĞER KARDEŞLER ARASINDA PAYLAŞILACAK

Bu durumda, miras kalan kişi ölümüne sebep olan çocuk da mirastan çıkarılır ve kalan miras kardeşler arasında paylaştırılır.

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Ancak, mal varlığı çocuklar arasında neden belirtilmeden eşit olmayan şekilde paylaştırılırsa, bunun resmi bir şekilde yapılması gerekiyor.

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Ebeveyn hayattayken dahi mal dağılımı yapılmasına rağmen, diğer çocuklar haklarını arayabilirler. Bu düzenleme, kardeşler arasındaki eşitsizliğin önlenmesini amaçlıyor.