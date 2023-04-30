Malatya’da iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

Malatya’da bir ayakkabı fabrikasında hava makinesinden fırlayan parça kafasına çarpan işçi hayatını kaybetti.

Malatya’da iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde 2'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir ayakkabı fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan Nurettin A.’nın (57) ayakkabı üretiminde kullanılan hava makinesinde fırlayan parça boyun kısmına isabet etti.

Parçanın isabet etmesiyle yere yığılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi altına alınan şahıs akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nurettin A.’nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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