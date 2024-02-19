Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesi için yürütülen operasyonlarda, şüpheli kişiler O.B.(36) ve Y.S(24)’in konakladıkları evde yapılan aramada 74 koli içinde 778 bin adet içi boş gümrük kaçağı sahte bandrollü makaron, 1 tane sigara dolum makinesi, 43 bin 800 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 45 kg tütün ve 4 bin 500 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına alınan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyuruldu.