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Deprem bölgesi Malatya'da kar ve yağmur etkili oluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 15:21
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Malatya'da kar ve yağmur etkili oluyor

Deprem bölgesi Malatya'da kar ve yağmur etkili oluyor
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Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerin etkilediği Malatya'da, dünden bu yana sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor.

Kar yağışı nedeniyle Akçadağ ve Darende'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken kent merkezinde de sağanak devam ediyor.

Yağmur nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğanşehir ilçesinde ise etikisini sürüdüren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vahap Küçük Meydanı'ndaki kanalda su seviyesi yükseldi.

Su birikintileri nedeniyle bazı sürücüler de zor anlar yaşadı.

(Kaynak: AA)

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