Malatya'da kayısı hasadı başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kayısı hasadı başladı.

Malatya'da kayısı hasadı başladı

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'nın Kale ilçesinde üreticiler, tarım işçileriyle birlikte kayısı bahçesinde hasat yapıyor.

Kayısı ağaçlarının altına serilen büyük bezlere silkelenen kayısılar, yörede "islim damı" da denilen odalarda bekletildikten sonra yine bezlerin üzerinde kuruması için güneşe bırakılıyor.

Kumluyazı Mahallesi'nde hasat yapan üreticilerden Mahmut Sapan, "Güzel bir hasat dönemi diliyorum. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Bereketli olsun. İşçimizi getirdik. Sezona başladık. Allah utandırmasın. Cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilere ve bütün işçilere hayırlı olsun. Allah kimseye zarar vermesin." dedi.

Çiftçi Şahin Temur da işçilerle birlikte hasada başladıklarını dile getirerek hayırlı sezon diledi.

malatyada-kayisi-hasadi-basladi-yenicag.jpg

malatyada-kayisi-hasadi-basladi-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Ali Mahir Başarır: 3 kişinin katili Hizbullahçı tahliye edilirken generaller ölüme terk ediliyor Güncel
Ali Mahir Başarır: 3 kişinin katili Hizbullahçı tahliye edilirken generaller ölüme terk ediliyor
Emrecan Bulut ve Kerem Atagan'dan şampiyonluk açıklaması: Gücümüze güç katacağız Spor
Emrecan Bulut ve Kerem Atagan'dan şampiyonluk açıklaması: Gücümüze güç katacağız
Beyaz Saray'da şüpheli madde alarmı Dünya
Beyaz Saray'da şüpheli madde alarmı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu koca delikanlı oldu. Annesinin paylaşımını görenler ''Aynı babasının gençliği'' dedi Magazin
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu koca delikanlı oldu. Annesinin paylaşımını görenler ''Aynı babasının gençliği'' dedi
İYİ Partili Erhan Usta 45 günlük kur artışının Türk milletine verdiği zararı açıkladı Güncel
İYİ Partili Erhan Usta 45 günlük kur artışının Türk milletine verdiği zararı açıkladı
Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Mert Müldür için Süper Lig devleri yarışa girdi Spor
Mert Müldür için Süper Lig devleri yarışa girdi