Malatya’da kaza, 1 ölü 1 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi haytını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

KAYNAK: İHA
Malatya’da kaza, 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Umut Özgür A. idaresindeki 01 ASC 686 plakalı otomobil, Karanlıkdere köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

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Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan Mete Yasin Dağlı'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umut Özgür A. ise ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mete Yasin Dağlı'nın cenazesi de hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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