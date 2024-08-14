Malatya'da korkunç kaza: 2 ölü 4 yaralı

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Saat 17.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Nurettin Demir idaresindeki 06 EJR 920 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 44 ABN 797 plakalı araç ve Hasan Hüseyin Demirtaş idaresindeki 34 GRA 101 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Hasan Hüseyin Demirtaş (68) olay yerinde, Nurettin Demir (53) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, A.T., H.Ç., Y.G. ile H.Ö. yaralandı.

Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.