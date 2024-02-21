Malatya’da otomobil ile trambüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya-Elazığ yolundaki B.E. yönetimindeki hafif ticari araç, önünde seyreden M.A. idaresindeki trambüse arkadan çarptı.
Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu karşısında gerçekleşen kazada B.E., A.Y.D. ve Furkan Eser yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Furkan Eser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.