Malatya’da peş peşe iki deprem

İlk depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı. Bu depremden 1 dakika sonra yine Yeşilyurt’ta bu kez 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39 ve 16.40'ta peş peşe iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 16.39'daki depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Bu deprem 6,35 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İkinci deprem ise bir dakika sonra meydana geldi. AFAD, bu depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre şehirlerden de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

"ŞU AN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Depremin ardından NTV canlı yayınına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Birkaç gündür art arda sallanıyoruz. Haliyle birden ne olduğunu anlayamadık. İki deprem yaşadık. Bugünlerde üst üste olunca ister istemez tedirginlik devam ediyor. Şu an itibariyle çağrı merkezimize gelen olumsuz bir durum yok.” dedi.