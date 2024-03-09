Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü. 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü. 3 kişi yaralandı
Malatya’da kontrolünü kaybeden otomobil takla attı. Yaşanan kazada, Cevriye Dürü isimli vatandaş hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Malatya’nın Görgü Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Galip T.’nin kullandığı 33 EJL 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla takla attı.

malatyada-takla-atan-otomobildeki-1-kis-23912-3.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Takla atan otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cevriye Dürü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

malatyada-takla-atan-otomobildeki-1-kis-23912-4.jpg

malatyada-takla-atan-otomobildeki-1-kis-23912-5.jpg

Son Haberler
Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüş Emekli polis itiraf etti Gündem
Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüş Emekli polis itiraf etti
Kırmızı ve beyaz et fiyatları yükseldi vatandaş ona yöneldi. "Vatandaş yesin" diyerek fiyatları değiştirmediler Gündem
Kırmızı ve beyaz et fiyatları yükseldi vatandaş ona yöneldi. "Vatandaş yesin" diyerek fiyatları değiştirmediler
Fatih Tekke Alanyaspor'daki hedefini açıkladı Spor
Fatih Tekke Alanyaspor'daki hedefini açıkladı
Ordu'da heyelandan göçen yolda ulaşım tek şeride düştü Gündem
Ordu'da heyelandan göçen yolda ulaşım tek şeride düştü
İkiz bebeklere hamile kadın 5 çocuğu ile sokakta kaldı Yerel Haberler
İkiz bebeklere hamile kadın 5 çocuğu ile sokakta kaldı
CHP ve İYİ Parti adayları esnaf ziyaretinde tartıştı. İki aday arasında gergin anlar Gündem
CHP ve İYİ Parti adayları esnaf ziyaretinde tartıştı. İki aday arasında gergin anlar