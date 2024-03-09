Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü. 3 kişi yaralandı

Malatya’nın Görgü Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Galip T.’nin kullandığı 33 EJL 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla takla attı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Takla atan otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cevriye Dürü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.