﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Malatya'da Bedriye Korkmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen araç, Sürgü Mahallesi Karşıyaka mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile aracın römorkunda bulunan Ramazan Korkmaz ve Abdullah Esen yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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