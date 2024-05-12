Karagümrük sahaya çıkar çıkmaz gol yedi

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Karagümrük sahaya çıkar çıkmaz gol yedi
Galatasaray taraftarı, Fatih Karagümrük'ün oyuncuları ısınmak için sahaya çıktığı sırada o tezahürata başladı.

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaların en önemlisi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Fatih Karagümrük, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Ev sahibi konumundaki Fatih Karagümrüksporlu futbolcular Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya adım atar atmaz büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray taraftarı bir anda "Burası Sami Yen buradan çıkış yok" tezahüratına başladı.

Karagümrüksporlu futbolcular bu tezahürat karşısında şaşkınlık yaşarken, bir süre tribünleri izledi. Oyuncular zemini kontrol ettikten sonra soyunma odasına yöneldi.

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