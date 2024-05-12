Rakıdan sonra biraya da zam geldi. İşte zamlı bira fiyatları

Alkollü içeceklere gelen zam bugün bira ile devam etti. Efes gurubu ürünlerine yaptığı zammı açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 13 Mayıs itibari ile uygulanacak Efes marka biralara gelen zamları sosyal medya hesabından yaptığı liste ile duyurdu.

EN SON BEYLERBEYİ RAKI ZAMLANMIŞTI

En son Beylerbeyi marka rakı fiyatları zamlanmış, akşamcılara kötü haberi yine Dündar vermişti. 35cl rakı 495 liraya, 50 cl rakı 685 liraya 70 cl rakı 895 liraya, 100 cl rakı 1175 liraya çıkmıştı. 7 Mayıs'ta da Mey grubu şarap fiyatlarına zam yapmıştı.

DÜNDAR, BİRA FİYATLARINA YÜZDE 5 ZAM GELECEK DEMİŞTİ

Rakı, şaraf derken bira kategorisinde ilk zam açıklamayan Efes oldu. Erol Dündar, bira fiyatlarına yüzde 5 zam geleceğini söylemesinin ardından 13 Mayıs itibari ile Efes Pilsen bira grubunda 4 ile 9 TL arası fiyat artışı gerçekleşeceğini açıkladı.

Yeni zam ile Efes biraların zam ise alıcıya şöyle yansıyacak.

Erdinger 33 cl: 99 lira

Hoegaarden 33 cl: 99 lira

Efes 30 cl: 50 lira

Miller 50 cl: 75 lira

Bud şişe 50 cl: 75 lira

Bud kutu 50 cl: 75 lira

Efes glutensiz 50 cl: 80 lira

Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira

Amsterdam: 100 lira

Leffe burne 33 cl: 100 lira

Duvel 33 cl: 130 lira