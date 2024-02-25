Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma çerçevesinde, şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramada 86,49 gram sentetik uyuşturucu, 12 bin 584 sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 2 mermi, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 13 bin 340 lira paraya el konuldu.

Gözaltına alınan K.A, H.İ.B, B.S. ve A.G. emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.