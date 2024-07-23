Malatya’da yıkımı yapılan bina yerle bir oldu

6 Şubat depremlerinden en büyük ölçüde etkilenip yara alan illerin başında Malatya geliyor.

Henüz yıkımların devam ettiği Malatya toparlanabilmek için direniyor. Hala bazı ağır hasarlı binaların yıkılmadığı bir taşın yerinden oynamadığı insanların mağdur şekilde yaşam mücadelesi verdiği görülüyor.

Ağır hasarlı yapıların bazılarının yıkımı yapılırken, bir taraftan da kent merkezindeki rezerv alanları içinde kalan binalar da kontrollü biçimde yıkılmaya başlandı.

Şehir merkezinde İnönü Caddesi’nde bulunan bir bankaya ait binanın da rezerv alanı çalışmaları çerçevesinde yıkımı yapıldı.

Yol araç ve yaya trafiğine kapatıldıktan sonra iş makineleri 7 katlı banka binasını yıkıma başladı.

Sosyal medyada paylaşılıp viral olan bir videoda yıkımı süren binanın biran da büyük gürültü ile çöktüğü görüldü.

Binanın yıkılasıyla beraber etraftaki vatandaşların kaçışları kameralara yansıdı. Bölgede bulunan diğer yapıların da yıkımına devam edileceği öğrenildi.