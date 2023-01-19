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Afgan uyruklu 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

Türkiye'nin farklı illerinden yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:33
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Malatya'dan Afgan uyruklu 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

Afgan uyruklu 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
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Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla gönderiliyor.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen de işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. Kaçak göçmenler, 2023 yılının 7'nci charter seferi ile ülkelerine gönderildi.



Ülke genelinde 1 Ocak’tan beri düzenlenen 7 charter sefer ile 2 bin 215 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine gönderildi. Diğer gönderilen yabancı uyruklu göçmenlerle bu rakam, toplam 5 bin 466'ya ulaştı. (DHA)

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